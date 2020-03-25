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Londra'da koronavirüs hastalarını tedavi eden bir hemşirenin hastanede ölü bulunduğu bildirildi.

20'li yaşlarındaki kadının King's College Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çalıştığını tahmin edildiği açıklandı. Yetkililer, hayatını kaybeden kadının hastane personeli olduğunu ancak görevinin henüz doğrulanmadığını söyledi.

Hastane sözcüsü yaptığı açıklamada, “Pazartesi günü bir personel hastanede hayatını yitirdi. Tıbbi ekibin tüm çabalarına rağmen ne yazık ki kurtaramadık" dedi. Hastane sözcüsü ayrıca, hayatını kaybeden hemşirenin aşırı doz uyuşturucu almış olduğunu belirtti.

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Bu zor zamanda yaşamanı yitiren hemşirenin ailesine destek olmaya çalıştıklarını belirten hastane sözcüsü, "Mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyoruz" dedi.

Met Polisi sözcüsü ise açıklamasında, hastanın kurtarılmaya çalışırken hayatını kaybettiğini belirtti. Polis sözcüsü ölümün şüpheli olarak görülmediğini ifade etti.

Güney Londra Hastanesi'nin yoğum bakım ünitelerinde ağır koronavirüs hastaları bulunuyor. Hastanede bugüne kadar koronavirüs tedavisi gören sekiz kişi hayatını kaybetti.