İngiltere'de koronavirüs partisi!

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İngiltere'de, yasak olmasına rağmen parti yapıldığı duyumu alan polis, geçen cumartesi gecesi partiye müdahale etmek istedi. Partiye katılan kişiler, polisin uyarılarına aldırmayıp polisin üstüne nesneler attı.

Polis, herkesi karantina kurallarına uymaya davet ederken, partinin termal kameralarla görüntülendiğini ifade etti. Görüntüleri yayınlayan polis, partiye yaklaşık 200 kişinin katıldığını belirtti.

Partiyi düzenleyen kişiye para cezası kesilirken, polis yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının açık bir şekilde ihlal edildiğini ifade etti.

Polis tarafından drone ile çekilen parti görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Manchester polisi, partiyi organize eden 27 yaşındaki bir kadına 100 sterlin (yaklaşık 963 Türk lirası) para cezası verildiğini belirtirken, aynı zamanda söz konusu mülke 3 ay boyunca ev sakinleri hariç kimsenin giremeyeceğini ifade etti.

Polis, toplumdaki herkesi korumak için yürürlükte olan ve saygı duyulması gerektiği belirtilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının Cumartesi günü gerçekleşen ev partisinde açık bir şekilde ihlal edildiğine dikkat çekerek, "bencilce ihlallerin" hoş görülmeyeceğini ifade etti.

Öte yandan İngiltere'de Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine rağmen, kısıtlamalar Manchester'da ve ülkenin bazı bölgelerinde devam ediyor. İngiltere'deki son güncel verilere göre korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 381 olarak güncellenirken, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 320 bini aştı.