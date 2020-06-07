DHA

İngiltere’de yapılan araştırmada, enfekte annelerden doğan 6 bebekte koronavirüs tespit edildi. Obstetrik Gözetim Sistemi tarafından yürütülen, 1 Mart ile 14 Nisan arasında devlet destekli yapılan çalışmada, salgın sırasında annelerin ve bebeklerin sonuçlarını değerlendirmek için koronavirüs olan 427 anne adayı hastaneye yatırılarak incelemeye alındı. Yapılan araştırmada hastanede doğum yapan 247 kadından 6’sının bebeğinde, dünyaya geldikten sonraki ilk 12 saat içerisinde koronavirüs tespit edildi.

“ANNE SÜTÜ YOLUYLA VİRÜS KAPAN BEBEKLERE DAİR BİR KANIT YOK”

Bebeklerin nasıl enfekte olabileceğini araştırmak için daha büyük bir bebek grubu üzerinde çalışan ve anne sütü yoluyla Covid-19 olan bebeklere dair bir kanıt olmadığını belirten Prof. Knight, “Benim için bu çalışma bize koronavirüs bebekler için önemli bir sağlık etkisi olduğuna dair güçlü kanıtlar vermiyor. Onları annelerinden ayırmayı veya anneleri emzirmeyi bırakması konusunda savunamayız. Bunun anne sütünde olduğuna dair hiçbir kanıtımız yok. Tek bildiğimiz şey solunum damlacıklarında olduğu” ifadelerini kullandı.

BEŞ HAMİLE KADIN ÖLDÜ

Oxford Üniversitesi'nde geçen ay yapılan bir araştırma, İngiltere'de koronavirüs ile hastaneye yatırıldıktan sonra en az beş hamile kadının hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, 1 Mart'tan 14 Nisan'a kadar kabul edilen 427 anne arasında olduklarını söyledi. Çalışmaya liderlik eden Prof. Knight, “Çok az sayıda hamile kadın Covid-19 ile ağır hastalanıyor ve ne yazık ki bazı kadınlar öldü. Düşüncelerimiz aileleriyle birlikte kalmalı” dedi. Ancak analizlerde hamile kadınların, ciddi Covid-19 riskinin, diğer kadınlardan daha büyük olmadığını ortaya koydu.