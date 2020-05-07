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İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi (ONS) koronavirüs (Covid-19) ile ilgili yayınladığı istatiksel bilgilerde, sağlık ve ekonomik şartlar dışında da ırk gibi faktörlerin kişinin virüsten etkilenmesinde etkili olduğunu ortaya koydu. Koronavirüs siyahi kişilerde daha ölümcül etkiye sahip olduğu açıklandı.

İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi, koronavirüsün siyahi kişilerde daha fazla ölümcül sonuçlar doğurduğunu açıkladı. Virüsün etkisindeki farkın; insanların sadece servet, sağlık, eğitim ve yaşam düzenlemelerindeki farklılıklardan kaynaklanmadığını tespit etti.

DİĞER ETNİK GRUPLARINDA BEYAZLARA GÖRE ÖLÜM ORANLARI FAZLA

Resmi kayıtlara geçmiş verilerin değerlendirildiği raporda; kişilerin yaş, ekonomik durumu, önceden var olan hastalıkları ve ırk gibi başka demografik bilgileri değerlendirildi. Raporda ayrıca Bangladeşli ve Pakistanlı erkeklerin, önceden var olan diğer faktörler hesaba katıldıktan sonra koronavirüsten beyaz erkeklere göre ölme olasılığının 1.8 kat daha fazla olduğu belirlendi. Diğer etnik gruplardan gelen kadınların, beyaz meslektaşlarına göre virüsten ölme olasılığı 1.6 kat daha fazla olduğu da vurgulandı.

ETNİK GRUPLARIN NEDEN DAHA FAZLA ETKİLENDİĞİ AÇIK DEĞİL

ONS tarafından yapılan açıklamada "Bu sonuçlar, koronavirüs ölüm oranının etnik gruplar arasındaki farkın kısmen sosyo-ekonomik dezavantaj ve diğer koşulların bir sonucu olduğunu, ancak `farkın´ geri kalan kısmının henüz açıklanmadığını göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.