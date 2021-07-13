İngiltere'de korkutan uyarı: 100 binin üzerinde can kaybı olabilir!

İngiltere'de koronavirüs önlemlerinin 19 Temmuz'da kaldırılacak olması, uzmanların dikkatli olunması çağrılarına yol açtı. İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden Imperial College London, önlemlerin bir anda kaldırılması yerine sosyalleşmenin yavaş yavaş sağlanması ile hastalığın bir sonraki zirvesinin geciktirilebileceğini açıkladı.
Imperial College London'ın yaptığı araştırmaya göre açılmanın yavaş yapılması halinde üçüncü dalganın büyümesinin önüne geçilebilir.
Koronavirüs salgınını inceleyen ve bu konuda hükümete tavsiyelerde bulunan bilim kurulu Imperial College COVID-19 Response Team, üçüncü dalganın büyüklüğünün, aşıların delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğu, aşının yaygınlığı gibi etmenlere bağlı olacağını aktardı.
Üç senaryo üzerinde çalışan kurum, 19 Temmuz'da sınırlamaların hızla kaldırılması takdirinde ölümlerin 9.400'den 115 bin 800 kişiye kadar varabileceğini aktardı.
Kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılması takdirinde ise hastaneye yatışların ve ölümlerin sayısının daha az olacağı belirtildi.
"MASKE TAKMAK VE EVDEN ÇALIŞMAK BELİRLEYİCİ OLACAK"
Araştırmada önümüzdeki iki ay hakkında tahmin yapmanın zor olduğu, bu rakamların sadece bir projeksiyon olduğu vurgulandı.
Imperial College London'da epidemiyoloji ve veri modelleme uzmanı Prof. Dr. Neil Ferguson, insanların önlem almaya devam etmesi takdirinde üçüncü dalganın daha küçük olacağını, ancak zorunlu önlemlerin kaldırılması takdirinde üçüncü dalganın büyük olmasının önüne geçilemeyeceğini aktardı.
Bunun hastaneye yatış ve ölüm rakamlarına nasıl yansıyacağının tahmin edilmesinin ise zor olduğunu belirtti.
Uzmanlar, insanların maske takmaya ve evden çalışmaya devam etmeleri takdirinde üçüncü dalganın gücünün azalacağının da altını çizdi.
Üniversitesinin Kamu Sağlığı bölümünden Dr. Marc Baguelin, insanların önlem almaya devam etmesinin dalganın büyüklüğünde önemli bir rol oynayacağını aktardı.
İngiltere'de hükümet, Covid kısıtlamalarının gevşetilmesinde son aşamaya 19 Temmuz'da geçileceğini dün açıkladı.
Böylece sosyal temasta neredeyse tüm yasal kısıtlamalar kalkmış olacak. Kapalı kamusal alanlardaki tüm maske takma zorunluluğu kalkacak.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!