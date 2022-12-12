İHA

İngiltere'de Solihull kentinde Kingshurst’da bulunan Babbs Mill Parkı’nda buz tutan Solihull Gölü’nde oyun oynayan çocuklar suya düştü.

Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan 4 çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi. Yaşlarının 8, 10 ve 11 olduğu belirtilen 3 çocuğun tüm müdahalelere rağmen kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği, 6 yaşındaki çocuğun ise durumunun kritik olduğu bildirildi.

Resmi açıklama yapılmazken, diğer 2 çocuğu arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.