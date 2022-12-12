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Haberler Dünya İngiltere'de korkunç kaza: Çocuklar buz tutan göle düşerek öldü

İngiltere'de korkunç kaza: Buz tutan göle düşen 3 çocuk öldü

İngiltere'nin buz tutan Solihull Gölü'ne düşen 6 çocuktan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1’inin durumunun kritik ve 2 çocuğun da kayıp olduğu açıklandı.

Giriş: 12.12.2022 - 17:29 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de korkunç kaza: Çocuklar buz tutan göle düşerek öldü
İHA

İngiltere'de Solihull kentinde Kingshurst’da bulunan Babbs Mill Parkı’nda buz tutan Solihull Gölü’nde oyun oynayan çocuklar suya düştü.

Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan 4 çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi. Yaşlarının 8, 10 ve 11 olduğu belirtilen 3 çocuğun tüm müdahalelere rağmen kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği, 6 yaşındaki çocuğun ise durumunun kritik olduğu bildirildi.

Resmi açıklama yapılmazken, diğer 2 çocuğu arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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