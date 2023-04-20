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İngiltere'de konut fiyatları yüzde 5,5 arttı

İngiltere'de konut fiyatları, şubatta yıllık bazda yüzde 5,5 artış kaydetti

Giriş: 20.04.2023 - 13:24 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de konut fiyatları yüzde 5,5 arttı
AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının şubatta yıllık bazda yüzde 5,5 arttığı ve ortalama konut fiyatının 288 bin sterline yükseldiği bildirildi.

İngiltere'de ortalama konut fiyatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 16 bin sterlin arttı. Ocakta konut fiyatları yüzde 6,5 artış kaydetmişti. Konut fiyatları, Şubat 2022'de de yüzde 14,4 yükselmişti.

Ülkede artan faiz oranlarının ev sahibi olmak isteyenlerin konut kredisi başvurularını ertelemesine neden olduğu belirtiliyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay ülkede enflasyonun yüzde 2 hedef seviyesine düşürülebilmesi amacıyla politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4'ten yüzde 4,25'e yükseltme kararı almıştı.

Ülkede enflasyon, geçen ay yüzde 10,1'e gerilemesine karşın çift haneli seviyede seyrediyor.

Enflasyonun düşürülmesi amacıyla BoE'nin, gelecek ay yeni bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

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