İngiltere'de kar: Londra Stansted Havalimanı'ndan tüm uçuşlar ertelendi

İngiltere'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Londra Stansted Havalimanı'ndan tüm uçuşların ertelendiği açıklandı.

Londra'nın kuzeydoğusundaki Stansted Havalimanı'nın tek pisti, kar temizleme çalışmaları nedeniyle kapatıldı.

Yine Londra'da bulunan Heathrow ve Gatwick havalimanlarında da iptal edilen uçuşlar ve rötarlar olduğu aktarılıyor.

Londra'nın en büyük havalimanı olan Heathrow'da Pazar günü yaklaşık 50 uçuş iptal edildi.

Gatwick Havalimanı'nın bir pisti de kar temizleme çalışmaları nedeniyle yaklaşık 2 saat kapalı kaldı.

Tren seferlerinde de gecikmeler yaşanıyor.

Pazartesi günü yolculuk planı olanların, evden çıkmadan önce havayolu şirketleriyle son durumu kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

İngiltere Meteoroloji Dairesi (Met office), kar ve buzlanma nedeniyle Pazartesi sabahına kadar "sarı alarm" verdi. Sarı alarm, hava koşullarının günlük hayatı "az da olsa etkileyebileceği" durumlarda veriliyor.

Cumartesi günü de Manchester Havalimanı'nın iki pisti de kötü hava koşulları nedeniyle kapatılmıştı.

Hava sıcaklığının Pazar gecesi İskoçya'nın kuzeyinde eksi 15 derecelere kadar düşebileceği belirtilmişti.

Aşırı soğuk havanın gelecek haftaya kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.