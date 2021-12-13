İngiltere'de yeni alarm verildi

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İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) bu kış soğuk algınlığı ve grip riski nedeniyle kan bağış seviyelerinin kritik seviyelere düşebileceğini ve bunun ülkede yeni bir kriz yaratabileceğini duyurdu.

Bu uyarı, NHS'in son 12 ay içinde ikinci kez kritik bir olay ilan etmesi olarak tarihe geçti.

Independent'a konuşan NHS yetkilisi, "Kış, kan stokları için her zaman zorlu bir dönemdir, ancak mevsimsel baskılara COVID-19 da eklenince durumdan endişe duyuyoruz. Tüm gelişmeler durumu bu yıl daha kritik hale getirebilir" dedi.