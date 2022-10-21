İngiltere'de kamu borçlanması ekimde arttı

AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre ülkede kamu borçlanması bu yılın ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar sterlin artarak toplam 20 milyar sterlin seviyesine ulaştı.

ONS’den yapılan açıklamada, ülkede 1993 yılından bu yana kaydedilen en yüksek kamu borçlanması olduğu belirtildi.

Ekonomistlerin beklentisi ekim ayında kamu borçlanmasının 17 milyar sterlin seviyesinde olması yönündeydi.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt verilere ilişkin olarak, “Piyasaları istikrara kavuşturmak için, kamu maliyemizi korumanın önümüzde zorlu kararlar olduğu anlamına geldiğini açıkça belirttim." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Hunt’ın hükümetin orta vadeli bütçe planını 31 Ekim tarihinde açıklaması bekleniyor.