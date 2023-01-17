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İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 3,7 seviyesini korudu

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) işsizlik oranı Kasım 2022'de yüzde 3.7 seviyesini koruduğunu duyurdu

Giriş: 17.01.2023 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 3,7 seviyesini korudu
AA

İngiltere’de işsizlik oranı Kasım 2022'de yüzde 3,7 seviyesini korudu. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede geçen yılın kasım ayı itibarıyla işsizlik oranının bir önceki aydaki yüzde 3.7 seviyesini koruduğu bildirildi.

Ülkede toplam iş gücü açığının ekim ayına kıyasla 75 bin azaldığı aktarılan açıklamada, toplam açığın 1 milyon 161 bin seviyesine gerilediği ifade edildi.

Açıklamada, ülkede kasımda çalışanların bonus ödemeleri hariç gelirlerinin yüzde 6.4 ile 2001 yılından bu yana en yüksek artışını kaydettiği belirtildi.

İngiltere'de işsizlik oranı 2021'in kasım ayında yüzde 4.1 seviyesinde bulunuyordu.

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