Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.697,43 %-0,02
        DOLAR 34,2670 %-0,01
        EURO 37,4055 %-0,02
        GRAM ALTIN 2.922,16 %0,16
        FAİZ 44,48 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,27 %-0,35
        BITCOIN 65.759,00 %-0,22
        GBP/TRY 44,8168 %0,06
        EUR/USD 1,0906 %-0,03
        BRENT 74,30 %-4,08
        ÇEYREK ALTIN 4.777,75 %0,16
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İngiltere'de işsizlik ağustosta yüzde 4'e geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        İngiltere'de işsizlik ağustosta yüzde 4'e geriledi

        İngiltere'de işsizlik ağustosta yüzde 4'e gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 09:52 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'de işsizlik ağustosta yüzde 4'e geriledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ağustos ayına ilişkin iş gücü piyasası verilerini açıkladı.

        Buna göre, temmuzda yüzde 4,1 olan işsizlik ağustosta yüzde 4'e geriledi. Beklenti, işsizlik oranının ağustosta yüzde 4,1'de yatay seyredeceği yönündeydi.

        Ülkede çalışanların ikramiye hariç maaşlarındaki artış yıllık bazda yüzde 4,9, ikramiyeler dahil maaşlardaki artış ise yıllık bazda yüzde 3,8 oldu.

        Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli maaşlar ise yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 1,9 arttı.

        Ülkede ağustosta çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle 31 bin iş gücü kaybı yaşandı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        Bizim Çocuklar, İzlanda'da tarih yazdı!
        Bizim Çocuklar, İzlanda'da tarih yazdı!
        ABD'de kıran kırana seçim!
        ABD'de kıran kırana seçim!
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        3 bölge için yağmur uyarısı
        3 bölge için yağmur uyarısı
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        "Grubu lider bitiririz"
        "Grubu lider bitiririz"
        Ahmet Selim Kul yazdı: Türk’e durmak yaraşmaz
        Ahmet Selim Kul yazdı: Türk’e durmak yaraşmaz
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Tehditle yardım paralarını istediler
        Tehditle yardım paralarını istediler
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        Habertürk Anasayfa