İngiltere'de İşçi Partisinin eski lideri Corbyn, partinin parlamento grubuna katılamayacak

Starmer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Corbyn'in, Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu'nun (EHRC) raporuna cevabıyla partinin antisemitizmle mücadelesine olan güveni yeniden tesis etme çalışmalarını baltaladığını savundu.
Corbyn'in üyeliğinin iade edilmesi kararını Yahudi toplumunun onaylamadığını kaydeden Starmer, bu şartlar altında eski liderin partinin parlamento grubuna katılma yasağının devamına karar verdiğini bildirdi.
Buna göre, Corbyn, parlamento üyeliği düşmese de parti adına oy veremeyecek, söz alamayacak ve parlamento faaliyetlerinde bağımsız milletvekili olarak kabul edilecek.
İngiltere'de liderler, parti mensubu milletvekillerinin parlamento gruplarına katılmalarına yasak getirebiliyor.
- Süreç
Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu'nun (EHRC) geçen ayki raporunda, "İşçi Partisi yönetiminde antisemitizmi ele almada ciddi başarısızlıklar görüldüğü ve antisemitizm şikayetlerini değerlendirmede yetersiz bir süreç işletildiği" belirtilmiş ve eski lider Jeremy Corbyn'in kendi döneminde yaşananlardan sorumlu olduğu kaydedilmişti.
Corbyn ise rapora ilişkin açıklamasında, konuya ilişkin soruşturmaların "parti bürokrasisine takıldığını" belirterek, "sorunun boyutunun, siyasi nedenlerden dolayı parti içindeki ve dışındaki muhalifler ve medya tarafından dramatik bir şekilde abartıldığını" savunmuştu.
Raporun ve Corbyn'in açıklamalarının ardından partiden yapılan açıklamada eski liderin üyeliğinin, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar askıya alındığı duyurulmuştu.
Ancak Partinin İcra Komitesi 17 Kasım'da yaptığı toplantıda, Corbyn'in üyeliğinin 19 gün sonra yeniden devamına karar vermişti.
Karar tepki gösteren Starmer, "Bunun, Yahudi toplumu ve antisemitizmle başa çıkmak için büyük mücadele veren İşçi Partisi üyeleri için başka bir acı verici gün olduğunu biliyorum." demişti.
71 yaşındaki Corbyn, geçen sene aralık ayında yapılan seçimdeki büyük yenilginin ardından istifa kararı almış ve yerine 4 Nisan'da "Sir" ünvanlı Keir Starmer seçilmişti.
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