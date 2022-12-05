Getty Images

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, iktidara gelmesi halinde ülkenin siyasi sisteminde köklü değişiklik öngören anayasal reform raporunu kamuoyuna açıkladı.

Raporu bugün Leeds'te eski başbakanlardan Gordon Brown, partinin lideri Keir Starmer ile birlikte açıkladı.

Brown, İşçi Partisi'nin bir sonraki hükümeti kurmaya hazır olduğunu söyleyerek, "İşçi Partisi 100 yıllık merkeziyetçiliği bir kenara atıyor" dedi.

Starmer da raporu "merkezi yönetimden Britanya halkına gelmiş geçmiş en büyük yetki devri" diye tanımladı.

İşçi Partisi lideri, Brown'dan, partisi iktidara geldiğinde İşçi Partisi'nin izleyeceği programa şekil verecek bir anayasal reform raporu hazırlamasını istemişti ve Brown 2 yıldır bu plan üzerinde çalışıyordu.

Reuters Gordon Brown bu rapor üzerinde iki yıldır çalışıyordu

Brown liderliğindeki bir ekip tarafından hazırlanan 40 reform önerisi arasında, kesin takvim belirtilmese de, Lordlar Kamarası'nın lağvedilmesi ve yerine daha demokratik yeni bir üst meclis oluşturulması da var.

Brown, yeni bir hükümet yapılanmasına da ihtiyaç olduğunu, merkezin kendi kendine her türlü kararı alıp uygulamasına bir son verileceğini söyledi.

PA Media Gordon Brown ve Keir Starmer

Raporda, "her türlü yetkinin aşırı düzeyde Londra'daki parlamento ve hükümetin elinde bulunmasının, büyüme ve refahın ülkenin tamamına götürülmesine engel olduğu" ve "kısır bir döngü" yarattığı belirtiliyor. Merkezden yerel yönetimlere çok ciddi ekonomik-siyasi yetki ve kaynak devri öneriliyor.

Brown raporu sunarken bunun pratikte, yerel yönetimlere daha fazla gelir toplama imkanı ve şu anda Londra'da istihdam edilen 50 bin kamu çalışanı kadrosunun yerel idarelere aktarılması anlamına geleceğini, bu hamlenin aynı zamanda kamu bütçesinden 200 milyon sterlin tasarruf edilmesini sağlayacağını söyledi.

Yetki ve kaynak devriyle beraber ülkenin farklı yerlerinde farklı ekonomik faaliyetlerin güçleneceğini ve ülke çapında 288 "büyüme motoru" oluşacağını kaydeden Brown amacın "bütün halkın potansiyellerini geliştirmesini sağlamak" olduğunu kaydetti.

Kendisi de İskoçyalı bir politikacı olan Gordon Brown raporu açıklarken ayrıca İskoçya'nın bağımsızlığı konusuna da girdi ve İşçi Partisi hükümeti döneminde İskoçya'nın tercihinin "Mevcut durum ya da bağımsızlık" olmayacağını söyledi. Brown, "Önerilerimiz Birleşik Krallık içinde İskoçya'nın çıkarına değişiklikler öngörüyor" dedi.

Starmer ve Brown tarafından açıklanan rapordaki öneriler, parti manifestosuna, ancak partinin danışma ve karar organlarının onayı sonrası girecek.