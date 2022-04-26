İngiltere'de İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner'a cinsiyetçi saldırı
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri, ana muhalefet İşçi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner'ı, Başbakan'ın konuşması sırasında "bacak bacak üstüne atarak dikkat dağıtmaya çalışmakla" suçladı. Rayner, uğradığı cinsiyetçi saldırı karşısında "dehşete düştüğünü" söyledi.
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner'ı, Başbakan Boris Johnson'ın konuşması sırasında "bacak bacak üstüne atarak dikkat dağıtmaya çalışmakla" suçladı. Rayner, uğradığı cinsiyetçi saldırı karşısında "dehşete düştüğünü" söyledi.
Rayner, Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan haberin oğulları üzerinde yaratacağı etki nedeniyle çok üzüldüğünü fakat çok sayıda milletvekilinden destek aldığını belirtti.
Haber birçok kesim tarafından eleştirildi. Başbakan Boris Johnson da "Cinsiyetçi saçmalık" ifadesini kullandı.
Basın ombudsmanı Ipso, haberle ilgili 5 bin 500 şikayet aldığını ve inceleme başlattığını duyurdu.
'Temel İçgüdü taktiği'
Mail on Sunday gazetesine göre adı açıklanmayan bir Muhafazakar Parti milletvekili, Başbakan'ın muhalefetin sorularını yanıtladığı bir oturumda karşısında bacak bacak üstüne atarak oturan İşçi Partisi milletvekili Rayner için şunları söyledi:
"Boris'in Oxford Union münazara eğitimiyle (Oxford Üniversitesi'nin münazara kulübü) başa çıkamayacağını biliyor. Ama (Rayner'ın) onda (Başbakan'da) olmayan marifetleri var."
Gazetenin haberinde şöyle denildi:
"Muhafazakar Parti'nin milletvekilleri, hınzır şekilde, Rayner'ın Sharon Stone'un 1992'deki Temel İçgüdü filmindeki meşhur sahnesindeki gibi yaparak, Başbakan'ın dikkatini dağıtmayı sevdiğini ima etti."
Haberde Rayner için "16 yaşında hamile kaldığı için okulunu yarıda bırakan ve bakıcılık eğitimi almaya başlamadan önce hiçbir vasfı olamayan Rayner, hararetli atışmaları sırasında -bazıları bunun flörtöz olduğunu söylüyor- Başbakan'a sık sık yükleniyor" gibi ifadeler yer alıyor.
ITV televizyonuna konuşan Angela Rayner, parlamentoda konuşurken işini iyi yapmaya odaklandığını ve başbakan karşısında kendine hakim olmaya çalıştığını söyledi.
Angela Rayner, gazetenin haberinde "sınıfsal ayrımcılık" yapıldığını, meslek okuluna gittiği için "kalın kafalı" olduğunun ima edildiğini ve 16 yaşında hamile kaldığı için "çok eşlilikle" suçlandığını belirtti.
Rayner, haber nedeniyle insanların kendisi hakkında böyle düşüneceği için kaygı duyduğunu fakat gelen tepkilerin kendisini cesaretlendirdiğini ifade etti.
Televizyona pantolonla çıktı
Programa pantolonla çıkmak zorunda kaldığını belirten Rayner, "Çünkü insanların beni giydiklerimle yargılayacaklarını düşündüm" dedi.
Silahlı Kuvvetler'den sorumlu bakan yardımcısı James Heappey ise gazeteye konuşan Muhafazakar Parti milletvekilini "aptal" diye niteledi ve "İnsanlar cinsiyetleri yüzünden siyasetten uzak duruyor. Parlamento şu anda iyi bir yer değil. Ve erkekler bunu düzeltmeli" dedi.
İşçi Partisi'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Harriet Harman ise "cinsiyetçi söylemin insanları susturmak için asırlardır uygulanan bir yöntem" olduğunu belirterek "Bu, kadınların sesini kesip evde oturmaları ve parlamentoda bulunma hakları olmadığı anlayışının tezahürüdür" dedi.
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İngiltere'de İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner'a cinsiyetçi saldırı/ingiltere-de-isci-partisi-genel-baskan-yardimcisi-angela-rayner-a-cinsiyetci-saldiri-3421064
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