İngiltere'de ırkçılıkla mücadelede heykeller hedefte

Tower Hamlets semtinin Bangladeş doğumlu meclis üyesi Haque, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayların "barışçıl" ilerlediğini görmekten memnun olduğunu ve semtinin sokaklarından acı veren isimlerin kaldırılması için protestolara gerek duyulmadığını belirtti.
Ancak 17. yüzyıl köle tüccarlarından John Cass'in bir heykelinin de semten kaldırılması ve adının bölgedeki bir ortaokuldan silinmesi gerektiğini kaydeden Haque, "her gün ırkçılıkla karşı karşıya kalan" kendisi ve diğer insanların, temsil ettikleri şeylerden dolayı köle tüccarlarının heykellerine ve yer adlarına karşı kampanya yürüttüklerini vurguladı.
- "Daha anlamlı adımlar atılmalı"
İngiliz devletinin ırkçılığı engelleme konusunda samimiyse siyahiler ve diğer azınlıkları gücendiren sembolleri kaldırması gerektiğini Haque, George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesinin belirten ardından daha anlamlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
İngiltere'de heykellerle ilgili hareketin "uzun zaman önce başlayan ve şimdi zirveye ulaşan bir uzlaşma süreci" olduğunu dile getiren Haque, "Bence Londra'nın kendisini yeniden düzenlemesi; sembolleri, heykelleri, anıtları ve görülecek yerleriyle yenilenmesi gerekiyor." dedi.
Başlattığı imza kampanyasının ardından köle taciri Robert Milligan'ın heykelinin geçen hafta kaldırılmasına değinen Haque, heykelle köleliğin yüceltildiğini düşündüğünü aktardı.
- "Bu ülkenin eşit vatandaşıyız"
Haque, transatlantik köle ticaretinin insanların kar için sömürülmeye başlanmasının ilk örneğini oluşturduğunu, bu yüzden de heykelin kaldırılması yönündeki çabaların ırkçılığa karşı mücadelede önemli olduğunu söyledi.
Başbakan Boris Johnson'ın bu tartışmada taraf tutmaması gerektiğini vurgulayan Haque, "Bizler beyaz kardeşlerimiz kadar İngiliziz, bu ülkenin eşit vatandaşıyız. Johnson taraf olmaktan ve politik bir açıklama yapmaktan kaçınmalıdır." diye konuştu.
Haque, Başbakan'ın Müslümanları ve siyahileri hedef alan açıklamalarına da atıfta bulunarak Johnson'ın hala bu sözleri için özür dilemediğine dikkati çekti.
- Heykeller hedefte
İngiltere'de önceki hafta başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında Bristol kentindeki Edward Colston'ın heykeli devrilip denize atılmış, Londra'da da Robert Milligan'ı heykeli yetkililerce kaldırılmıştı.
Ayrıca izci teşkilatının kurucusu Robert Baden-Powell'ın heykelinin geçici olarak kaldırılmasına karar verilirken, ırkçı ifadeleri olan eski Başbakan Winston Churchill'in Londra'daki heykeline de zarar verilmişti.
Irkçılık karşıtı aktivistler ülkenin köle ticareti ve sömürgeci tarihiyle bağlantılı heykellerin kaldırılmasını talep ediyor.
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