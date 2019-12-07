İngiltere'de Müslüman genç kıza otobüste saldırı

DHA

İngiltere´de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler Güney Yorkshire´da Sheffield bölgesinde kaydedildi.

Görüntülerde bir yolcu otobüsünde kırmızı montlu kadının kız çocuğuna bağırdığı görülüyor. Bir anda kız çocuğuna saldıran kadın, ardından çocuğu otobüsün dışına savuruyor ve darp etmeye başlıyor.

Görüntülerin devamında çocuğu yere yatıran kadının, darp etmeyi sürdürdüğü görülüyor.

Bu sırada çevredeki kalabalığın çoğu olayı sadece izliyor, sadece birkaç kişi saldırgan kadın ve kadına destek verenlere tepki gösterip; çocuğu kurtarmaya çalışıyor.

Görüntülerin sonunda çocuğun bir kişinin yardımı ile yerden kalktığı ve bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından olaya tepki gösterenler, mesajlarını polis hesaplarını da mesajlarında etiketleyerek paylaştı.