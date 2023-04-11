İngiltere'de insanlar, artan hayat pahalılığı nedeniyle evlerinde daha çok vakit geçirmeye başladı

İngiltere’de artan hayat pahalılığı halkı alışılagelmiş gider kalemlerinde daha çok tasarruf yapmaya itiyor. Bu nedenle insanların dışarıda daha az yemek yiyip eğlenmek için daha fazla evde vakit geçirmesi, ev aksesuarları ve mobilya satışlarında hızlı bir artışa neden oldu.

Ülkede perakende ticareti temsil eden örgüt British Retail Consortium (BRC), bu durumun Mart ayındaki perakende satışın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artmasına neden olduğunu söyledi.

İngiltere’de enflasyon Şubat ayında yüzde 10,4 seviyesine yükseldi.

BRC’nin aktardığına göre, İngiltere’de 19 Mart’ta kutlanan Anneler Günü’ndeki mücevher, çiçek ve parfüm satışlarının da piyasayı canlandırdı.

Ülkenin son 40 yılın en yağışlı Mart ayını geçirmesi, yapı market, bahçe ve moda alışverişinde talebi engelledi.

BRC ve mali denetim firması KPMG'ye göre, ev aksesuarları ve mobilya satışları Mart ayı boyunca arttı ve tüm kategorilerin en güçlü büyümeyi yakaladı.

KPMG'nin Birleşik Krallık Perakende Müdürü Paul Martin, halkın maliyetleri azaltmak için evde eğlenmeyi tercih ettiğini söyledi. Martin, faturaların artmayı sürdürmesi nedeniyle eğilimin Nisan ayında da devam edeceğini vurguladı.

Martin, "Tüketicilerin isteğe bağlı harcamalarını daha da kısmak zorunda kaldığını göreceğiz" dedi ve şöyle devam etti:

"Tüketiciler, harcamaları kısmak için ellerinden geldiğince adımlar atmaya devam edecek. Alışveriş yaptıkları yeri, satın aldıkları ürünü değiştirecek ve daha az ürüne harcama yapacak."

Perakende araştırma şirketi IGD ise, gıda fiyatlarının artmayı sürdürmesi durumunda marketlerin müşterilerini memnun etmenin başka yollarını arayacağını söyledi.

Şirketin sahibi Susan Barrett, “Marketler, tüketicilerin evde restoran deneyimlerini yeniden yaratmalarını sağlamak için kaliteli özel markalı ürünler ve yemek çözümleri üretmeye çalışıyor” dedi.

Zorluklara rağmen BRC, Kral Charles’ın Mayıs'taki taç giyme töreni gibi büyük etkinliklerle perakende talebin canlanmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Ancak Dickinson, işletmelerin artan toptan satış maliyetleri ve maaşlar gibi "kapsamlı" maliyet baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiği konusunda uyardı ve şunları söyledi:

"Bu maliyetler kontrol altına alınmadığı sürece, bu aydan itibaren artan ev faturalarıyla karşı karşıya olan tüketiciler için muhtemelen yüksek enflasyonun devam edeceğini göreceğiz"

İngiltere Merkez Bankası, gıda ve enerji maliyetleri düştükçe enflasyonun bu yılın sonlarında keskin bir şekilde düşeceğini tahmin ediyor.

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