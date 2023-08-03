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        Haberler Yaşam İngiltere de 'insan ayı' tartışmalarına katıldı

        İngiltere de 'insan ayı' tartışmalarına katıldı

        İngiltere'deki bir hayvanat bahçesi, Çin'deki bir ayının insan benzeri davranışlar göstermesi üzerine başlayan 'ayıların kostüm giymiş insanlar olduğu' tartışmalarına katıldı. Paradise Wildlife Park yetkilileri esprili bir dille kendi bünyelerindeki Güneş veya Malaya adlarıyla bilinen ayının, 'gerçekten de ayı' olduğunu teyit ettiklerini belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:34
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        İngiltere de 'insan ayı' tartışmalarına katıldı
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        Çin'in Hangzhou Hayvanat Bahçesi'ndeki bir ayının iki ayak üstünde durarak insan benzeri davranışlar sergilediği videonun sosyal medyada viral olmasıyla ayının 'kostüm giyen insan' iddia edilmişti.

        Bunun üzerine yetkililer ayıların 'insan olmadığı' şeklinde açıklama yapılmıştı.

        İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarında bulunan Paradise Wildlife Park hayvanat bahçesi yetkilileri, güneş ayısı veya Malaya cinsi olarak bilinen Kyra adındaki ayının ayakta durduğu görüntüyü paylaşıp esprili bir dille "Kyra'nın bir güneş ayısı olduğunu teyit edebiliriz" ifadelerini kullandı.

        Kyra'nın görüntüsü yaklaşık 3.8 milyon kez izlenince bu sefer ikinci bir görüntü paylaşan İngiliz yetkililer "Kyra'nın hala bir güneş ayısı olduğunu teyit edebiliriz" açıklamasını yaptı.

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        #ayı kostümü giyen insan
        #İngiltere
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