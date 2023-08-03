İngiltere de 'insan ayı' tartışmalarına katıldı

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Çin'in Hangzhou Hayvanat Bahçesi'ndeki bir ayının iki ayak üstünde durarak insan benzeri davranışlar sergilediği videonun sosyal medyada viral olmasıyla ayının 'kostüm giyen insan' iddia edilmişti.

Bunun üzerine yetkililer ayıların 'insan olmadığı' şeklinde açıklama yapılmıştı.

İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarında bulunan Paradise Wildlife Park hayvanat bahçesi yetkilileri, güneş ayısı veya Malaya cinsi olarak bilinen Kyra adındaki ayının ayakta durduğu görüntüyü paylaşıp esprili bir dille "Kyra'nın bir güneş ayısı olduğunu teyit edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kyra'nın görüntüsü yaklaşık 3.8 milyon kez izlenince bu sefer ikinci bir görüntü paylaşan İngiliz yetkililer "Kyra'nın hala bir güneş ayısı olduğunu teyit edebiliriz" açıklamasını yaptı.