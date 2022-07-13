İngiltere'de ilk tur oylamada Rishi Sunak birinci

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İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti'deki seçim süreci başladı.

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 88 oyla en çok milletvekilinden oy alan aday olurken, Penny Mordaunt 67, Liz Truss 50, Kemi Badenoch 40, Tom Tugendhat 37, Suella Braverman ise 32 oy aldı.

Parti liderliği için en az 20 milletvekilinin desteğini alan sekiz aday yarışıyordu.

Ancak bu ilk oylamada 30 oy barajını geçemeyen Jeremy Hunt ve Nadhim Zahawi elendi.

İkinci tur oylamanın Perşembe günü, ihtiyaç duyulursa üçüncü tur oylamanın da 18 Temmuz Pazartesi günü yapılması planlanıyor.

Son iki adayın 21 Temmuz Perşembe gününe kadar belirlenmesi hedefleniyor. Ardından yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, iki isimden birinin parti lideri ve başbakan seçilmesi için oy kullanacak. Seçimin galibi 5 Eylül'de açıklanacak.

RİSHİ SUNAK KİMDİR?

İngiltere'de istifa dalgasını başlatan Eski Maliye Bakanı 42 yaşındaki Rishi Sunak, İngiltere tarihindeki ilk Hint asıllı Başbakan olabilir.

İngiltere'nin Southhampton bölgesinde Hintli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rishi Sunak, eczacı bir annenin ve pratisyen hekim bir babanın oğlu.

Sunak; Yorkshire, Richmond'dan seçildikten sonra ilk olarak 2015 yılında Parlamento Üyesi (milletvekili) oldu. Muhafazakar Parti'nin saflarında hızla yükseldi ve 'Brexit' çağrılarını destekledi. Sunak, Johnson'ın 'AB'den ayrılma' kampanyası sırasında destekçileri arasındaydı.

Rishi Sunak bir dönem Muhafazakar Parti'nin gelecek lideri olarak görülüyordu. Ancak son birkaç ay içinde, Hindistanlı varlıklı eşinin İngiltere'de vergi ödememesiyle ilgili tartışmanın ardından itibarı zedelendi. Bir süre sonra da Kovid salgını döneminde Başbakanlık'ta partiye katılıp tecrit kurallarını ihlal ettiği için para cezası aldı.

Bugün ise İngiltere Başbakanlığı'na en yakın isim olan Sunak, partinin önemli isimlerinin de desteğini almış durumda.

*Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir