12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de genel başkanlık yarışı resmen başladı. Başbakan Theresa May, Cuma günü parti liderliğini bırakmıştı. May, halefi seçilene dek başbakanlığı sürdürecek.
Muhafazakar Parti'nin yeni liderinin 22 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.
Yeni lider aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı da olacak.
Muhafazakar Parti'de şu ana kadar 11 milletvekili genel başkanlığa aday olduklarını açıkladı.
Lider adaylarının en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyacı var.
Adaylıklar kabul edildikten sonra önce Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda oylamalar yapılacak.
313 milletvekili 13, 18, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde yapılacak oylamalarla aday sayısını ikiye indirecek.
22 Haziran'dan itibaren ise Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesi oy kullanmaya başlayacak.
Üyelerin çoğunun oyunu alan aday, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve İngiltere'nin de yeni başbakanı olacak.
Anketlere göre halen yarışı önde götüren isim eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson.
Boris Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından ve Brexit sürecinin tamamlanmasından yana.
Johnson, AB'den aksi yönde yapılan açıklamalara karşın, birlikle yeni bir anlaşmayı müzakere edeceğini ve İrlanda sınırı için "alternatif düzenlemeler" bulunabileceğini savunuyor.
'Backstop': En önemli anlaşmazlık noktası
Johnson son olarak yıllık brüt geliri 50 bin sterlinden fazla olan kişiler için gelir vergisini düşürmeyi vadetti.
Muhafazakar Parti'nin diğer genel başkan adayları;
Çevre Bakanı Michael Gove'a ise 20 yıl önce kokain kullandığını kabul etmesinin ardından yarıştan çekilme çağrıları yapılıyor.
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