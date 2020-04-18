18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Telegraph gazetesinin haberine göre, ülkedeki en büyük huzurevleri hizmet sağlayıcısı Care England tarafından toplanan veriler, bu yerlerdeki Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının sanılandan çok daha yüksek olduğunu gösterdi.
Gazeteye konuşan Care England CEO'su Prof. Martin Green, "Test yapmadan kesin bir sayı vermek çok zor. Ancak 1 Nisan itibarıyla ölüm oranlarını, önceki yılların oranlarıyla karşılaştırdığımızda, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 7 bin 500 kişinin ölmüş olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu verileri de ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin yüzde 69'unun 70 yaşının üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu durum, huzurevi sakinlerinin karşı karşıya kaldığı riski ortaya koyması açısından önemli görülüyor.
İngiltere'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 15 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirilse de bu veri, sadece hastanede ölümleri kapsadığı için gerçek sayının çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.
HUZUREVLERİNDE YAKINLARI OLANLAR TEPKİLİ
Ülkede, koronavirüs krizi derinleşirken huzurevlerinde yakınlarını kaybedenler, sevdiklerinin ölüme terk edildiğini, test yapılmadığını, ambulans gönderilmediğini hatta doktorların bile ziyarete gitmediğini söylüyor.
Sağlık Bakanı Matt Hancock, perşembe günü yaptığı açıklamada, huzurevlerinin sadece yüzde 15'inde virüs görüldüğünü ifade etmişti.
Ancak ülkedeki en büyük huzurevi işletmelerinden Four Seasons'ın Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Jeremy Richardson, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, gerçek oranın muhtemelen yüzde 60-70 olduğunu düşündüğünü kaydetmişti.
21 bin 723 huzurevi veya bakımevi bulunan ülkede yüzde 70'lik oran, "ciddi bir risk işareti" olarak değerlendirilmişti.
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