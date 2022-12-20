İngiltere'de hemşireler bir hafta içinde ikinci kez grevde

BBC

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) görevli yaklaşık 10 bin hemşire ücret artışı talebiyle bugün bir hafta içinde ikince kez greve gitti.

Sağlık Bakanlığı ile sendika temsilciler arasında yapılması planlanan görüşmelerde bir son dakika anlaşması olmaması halinde yarın da ambulans çalışanları greve çıkacak.

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, paramedikleri temsil eden üç sendikanın temsilcilerini görüşmeye çağırdı.

Paramediklerin grevi öncesinde, hastanelerden ambulansla getirilen hastaların tedavilerin aksamaması için önlem almaları istendi.

Hemşireler geçen hafta NHS tarihindeki en büyük grevi gerçekleştirmişti. 10 bin hemşirenin iş bıraktığı eylemde sadece İngiltere'de 16 bin doktor randevusu ve ameliyat başka bir tarihe alındı.

Bugün yapılacak 12 saatlik grevin de sağlık hizmetlerini benzer şekilde sekteye uğratması bekleniyor.

Kanser hastalarının tedavisi ve diğer acil servis hizmetlerinin grevden etkilenmeyeceği belirtiliyor.

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İngiltere'de Kasım itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 10,7.

Hemşirelere bu yıl ortalama yüzde 4 zam yapıldı.

10 yıldır reel ücretlerinin sürekli gerilediğini, buna karşılık salgınlar ve personel sıkıntısı nedeniyle çok daha ağır koşullarda çalıştıklarını söyleyen sağlık çalışanları, yüzde 19 zam talep ediyor.

Hükümetin buna karşı getirdiği en yüksek zam teklifi ise yüzde 5.

Hükümetle hemşirelerin örgütlü olduğu en büyük sendikal yapı olan Kraliyet Hemşire Koleji arasında uzlaşma sağlanamaması halinde önümüzdeki hafta ve gelecek ay için de grevler planlanıyor.

Sağlık hizmeti talebinin en yoğun olduğu kış döneminde, NHS'te 100 binin üzerinde personel açığı olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, bu açığın Covid salgının yarattığı olağanüstü çalışma koşulları ve bu süreçte sistemin neredeyse çökme noktasına gelmesinden kaynaklandığını söylüyor.

Doktorlar, hemşireler ve acil servis çalışanlarının iş yükü ikiye, üçe katlanmış durumda.

Hastane yatakları dolu, normal olarak 15 dakikayı geçmemesi gereken ambulans bekleme süreleri ise her 10 vakadan birinde 1 saati geçebiliyor ve bazı durumlarda ambulansların hastane kapılarında saatlerce hasta bırakmak için beklediği haber veriliyor.