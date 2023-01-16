İngiltere'de Heathrow Havaalanı'nda bulunan uranyumla ilgili bir kişi gözaltına alındı

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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda, kargo bölümündeki rutin kontroller sırasında tespit edilen uranyumla ilgili 60'lı yaşlarında bir adam gözaltına alındı.

Londra Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Cheshire bölgesinde yaşayan kişinin "terör suçu" şüphesiyle gözaltına alındığı, ancak kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Şüpheli, radyoaktif cihaz ve maddelerin üretilmesi ve bulundurulmasını içeren yasa kapsamında gözaltına alındı.

Londra Polis Teşkilatı'nda terörle mücadeleden sorumlu polis müdürü Richard Smith, şimdiye kadar bilinenler ışığında, "olayın kamu güvenliğine dönük herhangi bir tehdit içermediğini" aktardı.

Polisin olayı soruşturmaya devam ettiğini söyleyen Smith, şüphelinin yaşadığı evin de incelendiğini, tehlike arz edecek herhangi bir madde bulunmadığını söyledi.

Söz konusu materyal, Heathrow Havaalanı'nda sınır güçleri tarafından, bir hurda metal kargosunda tespit edildi.

Uranyum içeren kargo, Pakistan'dan yola çıktı ve Umman üzerinden Londra'ya ulaştı.

Polise göre, çok az miktarda da olsa uranyumun varlığı "endişe verici", ancak bu maddenin havaalanında tespit edilebilmiş olması "önlemlerin işe yaradığının da bir göstergesi."

Uranyum doğal bir element olmasının yanı sıra, zenginleştirildiği takdirde farklı amaçlarla sanayi ve enerji alanında kullanılıyor ve kimi durumlarda kamu güvenliğini tehdit edebilecek fonksiyonlara sahip olabiliyor.

Yüzde 20 saflık düzeyinin üzerindeki uranyum, araştırma reaktörlerinde kullanılabiliyor. Yüzde 90 ve üzerinde zenginleştirilmiş uranyum ise askeri amaçlarla, silah yapımında kullanılıyor.

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