İngiltere'de hastalık izni alan çalışanların sayısı, "son 13 yılın en yüksek seviyesine" çıktı

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"Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)" adlı kuruluşça yapılan araştırmada, 918 iş yerindeki 6,5 milyon çalışanın hastalık izni ve çalışan sağlığı analiz edildi.

Araştırma sonucunda, stresin, geçen yıl iş yeri devamsızlığındaki artışın ana faktörlerinden biri olduğuna işaret edilerek, katılımcıların yüzde 76'sının stres nedeniyle izin aldığı ifade edildi.

Çalışanların, Covid-19 salgınından önce 2019'da yılda ortalama 5,8 gün hastalık izni aldığı ve işe gelmediği kaydedilen araştırmada, geçen yıl ise bu rakamın 7,8 gün olduğu ve "2010'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseldiği" tespit edildi.

Tekrarlayan Covid-19 vakaları ve uzun süreli salgının çalışanların izin almasına neden olan etkenler arasında yer aldığı bildirilen araştırmada, birçok kişinin hastalık izninin arkasındaki temel nedenin "yaşam maliyeti krizi" olduğunu belirttiği aktarıldı.

Firmaların işe alımlarda süregelen zorluklar ve kalifiye personel eksikliği konusunda uyarıları üzerine araştırma sonucunda, işverenlere "çalışanları işe geri döndürmek için daha fazla destek sunmaları gerektiği" tavsiyesinde bulunuldu.