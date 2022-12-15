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İngiltere'de hapis yatan eski tenis yıldızı Boris Becker salıverildi, sınırdışı edilecek

Alman tenis yıldızı Boris Becker İngiltere'de yattığı hapishaneden salıverildi ve ülkeden sınırdışı edileceği açıklandı. 55 yaşındaki Becker, 2017'de iflasını açıklamıştı. Becker'in yüzbinlerce sterlinlik varlıklarını sakladığının ortaya çıkmasının ardından, geçen Nisan ayında iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Giriş: 15.12.2022 - 16:35 | Güncelleme: ABONE OL

Alman tenis yıldızı Boris Becker İngiltere'de yattığı hapishaneden salıverildi ve ülkeden sınırdışı edileceği açıklandı.

55 yaşındaki Becker, 2017'de iflasını açıklamıştı. Becker'in yüzbinlerce sterlinlik varlıklarını sakladığının ortaya çıkmasının ardından, geçen Nisan ayında iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Altı kez Grand Slam şampiyonluğu bulunan Becker, Almanya'da da 2002'de vergi kaçırmaktan suçlu bulunmuş ve ertelenmiş hapis ceası almıştı.

Becker, ilk Wimbledon finalini 1985'te 17 yaşındayken kazanmış ve tek erkekler şampiyoluğunu alan en genç sporcu olmuştu.

Becker Londra'da görülen davada iddiaları reddetmiş, iflas sürecinde işbirliği yaptığını, hatta evlilik yüzüğünü bile verdiğini söylemiş ve danışmanlarının verdiği öğütlere bağlı kaldığını savunmuştu.

54 yaşındaki isim, borçlarını ödememek için 2,5 milyon sterlin değerindeki varlıklarını saklamakla suçlanıyordu.

6 Grand Slam şampiyonluğu olan isim, İflas Kanunu kapsamında 4 ayrı suçtan ceza almıştı.

Davanın merkezinde Becker'in 2017 yılındaki iflası yer alıyor.

Yıldız isim, İspanya'daki villasının 3 milyon sterlin tutarındaki banka kredisini ödeyememesi sonucu iflas etmişti.

Becker'ın yasal olarak, kredi verenlerin ödemelerinin yapılması için tüm varlıklarını beyan etmesi gerekiyordu.

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