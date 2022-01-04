İngiltere'de günlük vaka sayısı salgının zirvesinde

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Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 148 bin 941'e çıktı.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozu yaptıranların sayısı 51 milyon 820 bin 652'ye ulaşırken, bunlardan 47 milyon 482 bin 789'una ikinci doz da uygulandı. Güçlendirici Kovid-19 aşısını alanların sayısı 34 milyon 363 bin 986'ya ulaştı.

Ülkede 31 Aralık'ta ise 189 bin 846 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bu rakam, "salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçmişti.

İngiltere'de hükümet, artan vakalara rağmen yeni yıldan önce yeni kısıtlama getirmeme kararı almıştı. Ancak Galler'de gece kulüplerinin kapatılması ve İskoçya'da da sosyalleşmenin sınırlandırılması kararlaştırılmıştı.

YUNANİSTAN'DA DA DURUM KAYGI VERİCİ

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 50 bin 126 vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Toplam vaka sayısıysa 1 milyon 344 bin 923'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 61 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 21 bini geçti.

OKULLARDA KOVID-19 TEDBİRLERİ ARTIRILIYOR

Yunanistan Eğitim ve Din Bakanı Niki Kerameos, yaptığı açıklamada Noel tatili sonrası açılacak okullarda, Kovid-19 tedbirlerinin artırılacağını bildirdi.

Okulların önceden planlandığı gibi 10 Ocak'ta açılacağını belirten Kerameos, öğrencilere devlet tarafından ücretsiz temin edilen, evlerinde kendi kendilerine uygulayabilecekleri Kovid-19 test kiti sayısının okulların açılacağı ilk hafta için ikiden üçe çıkarılacağını kaydetti.

Kerameos, 10 Ocak'tan itibaren aşılı öğrenci ve öğretmenlerin de aşısız öğrenci ve öğretmenler gibi haftada iki kez test yaptırması gerekeceğini ifade etti.

Ülkedeki hakim Kovid-19 varyantı Omicron'un yayılış hızına dikkat çeken Kerameos, bir sınıfta vaka tespit edilmesi halinde sınıftaki öğrencilerin tamamına Kovid-19 testi uygulanacağını bildirdi. Kerameos, sınıfta vaka tespit edilmesi durumunda, aşısız öğrencilerden 5 günde 5 test istenirken, aşılı öğrencilerden 5 günde 3 test talep edileceğini aktardı.

PCR TESTİNDE TAVAN FİYAT BELİRLENDİ

Kalkınma ve Yatırım Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 Ocak'tan itibaren tüm özel klinik ve laboratuvarlarda yapılacak PCR testleri için tavan fiyatın 47 avro olarak belirlendiği bildirildi.