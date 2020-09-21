İngiltere'de, günlük Kovid-19 vaka sayısı ekim ayında 50 bine ulaşabilir

Hükümetin bilim danışmanları Vallance ve Prof. Chris Whitty, düzenledikleri basın toplantısında ülkedeki Kovid-19 vakalarına ve aşı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Vallance, virüsün hastalığa ve ölümlere neden olma kabiliyetinin ve eğiliminin değişmediğine dikkati çekerek, vaka sayısının İngiltere'de her 7 günde bir yaklaşık iki kat arttığı bilgisini paylaştı.
Ülkede, şu anda günde yaklaşık 6 bin kişinin virüse yakalandığını tahmin ettiklerini belirten Vallance, "Artışın bu hızla devam etmesi durumunda ekimin ortasında günde 50 bin vaka, kasımın ortasında da günde en az 200 ölüm görülebilir." diye konuştu.
Vallance, İngiltere'de yaklaşık 3 milyon kişinin yani nüfusun yüzde 8’inin, virüse karşı vücudun geliştirdiği antikorlara sahip olduğunu ve bu oranın, ülkedekilerin tedbirlere uymadığına ve korunmadığına işaret ettiğini söyledi.
Ülkedeki aşı çalışmalarında ciddi ilerleme kaydedildiğini aktaran Vallance, bu yılın sonuna kadar bazı gruplarda uygulanmak üzere potansiyel bir aşının hazır olabileceğini de duyurdu.
Whitty de açıklamasında daha önce virüsün bulaşma oranlarının bazı bölgelerde yoğunlaştığını, son haftalarda ise tüm ülkede vaka sayısında ciddi bir artışın yaşandığını dile getirdi.
"Mevsimler Kovid-19'la mücadelede bize karşı. Önümüzdeki 6 ayı ciddiye almalıyız." diyen Whitty, virüsün sonbahar ve kış aylarında daha çok yayılabileceğine dikkati çekti.
Whitty, hükümetin alacağı tedbirlere ilişkin de "Eğer sert tedbirler alınırsa ekonomi ciddi zarar görür ve bu sağlık sisteminin etkileyecektir. Tedbirler yumuşak tutulursa da virüsle mücadele kaybedilir. Karar alıcıların bu dengeyi gözetmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.
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