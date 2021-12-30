İngiltere'de günlük vaka sayısında yeni rekor

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Hükümetin verilerine göre ülkede son 24 saatte 183 bin 37 vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısın rekor tazeledi.
ÜST ÜSTE İKİ GÜN VAKA REKORU
Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı ise 12 milyon 559 bin 926'ya yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısında son rekor 129 bin 471 ile dün kaydedilmişti. Böylece üst üste iki gün vaka rekoru kırıldı.
İngiltere'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 148 bin 89'a ulaştı.
"HASTANEDE TEDAVİ GÖRENLERİN YÜZDE 90'I AŞILANMADI"
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) son verilerine göre hastanede tedavi gören hasta sayısının 8 bin 246 olduğu, bu hastalardan 842'sinin tedavisi için solunum cihazları kullanıldığı belirtildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastanedeki tedavilerin yüzde 90'ının güçlendirici aşılarını olmamış kişilerden oluştuğunu belirtti. Johnson henüz güçlendirici aşılarını olmayan 2.4 milyon kişinin bir an önce aşı olmaları gerektiğini söyleyerek, "Eğer aşı olmadıysanız hastaneye gitme ihtimaliniz 8 kat daha fazla" dedi.
Johnson aşı olma çağrısında bulunarak, "Kendinizi ve sevdiklerinizi Omicron'a karşı korumak için güçlendirici aşı olmak kesinlikle önemli" ifadelerini kullandı.
NÜFUSUN YÜZDE 57.5'İ GÜÇLENDİRİCİ DOZU YAPTIRDI
Hükümetin Omicron mutasyonu da dahil olmak üzere Covid-19'a karşı mücadele kapsamında yürüttüğü aşılama programında son 24 saatte 325 bin 87 kişi güçlendirici aşı yaptırdı.
Son 24 saatte 29 bin 534 kişi aşının ikinci dozunu, 23 bin 859 kişi ise aşının ilk dozunu aldı. Toplamda 12 yaşın üzerindeki nüfusun yüzde 89.9'u aşının ilk dozunu, yüzde 82.3'ü ikinci dozunu, yüzde 57.5'ise güçlendirici aşı dozunu aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!