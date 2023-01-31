İngiltere'de grevleri kısıtlayan yasa tasarısı Avam Kamarası'ndan geçti

İngiltere'de bazı sektörlerdkie grevler sırasında minimum düzeyde hizmet sağlanmasını öngören yasa tasarısı, Avam Kamarası'nda 246’ya karşı 315 oyla kabul edildi. Tasarı, Lordlar Kamarası’nın da onayı halinde yasalaşacak.

Tasarı, aralarında demiryolları ve acil durum hizmetleri gibi alanlarda grevler sırasında bazı çalışanların işbaşı yapmalarını, bunu reddedenlerin işten atılabilmelerini öngörüyor.

İngiltere, İskoçya ve Galler’de geçerli olması öngörülen tasarıda, bakanlara itfaiye, ambulans ve demiryolu hizmetlerinde minimum düzeyde hizmet verilmesini zorunlu kılma yetkisi veriliyor.

Tasarı, diğer sağlık ve ulaştırma ile, eğitim, sınır güvenliği ve nükleer sektörlerini de kapsıyor ancak hükümet bu sektörlerde gönüllü uzlaşmalara varılmasını umuyor. Her sektör için gereken minimum hizmet seviyesiyse görüşmelerle belirlenecek.

Daha sonra işverenler, sendikalara “iş bildirimi” yapacak ve burada grev sırasında kimlerin çalışması gerektiği iletilecek.

Tasarı mevcut grevleri etkilemeyecek.

Tasarıda, grev sırasında çalışması istenen ama yine de greve gitmeyi tercih eden bir çalışanın haksız yere işten atılma karşısında otomatik bir korunması bulunmuyor.

Grev yeni kurallara uygun yapılmadığında, işverenlerin kayıplarını tazmin etmek için sendikalara dava açma hakkı bulunuyor.

EPA Tasarı görüşülürken dışarıda eylemciler protesto etti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi tasarının, haksız yere işten atılmaya karşı tüm korumaları ortadan kaldırdığını söyledi.

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, tasarının hükümete işçileri “keyfine göre” işten atmakla tehdit etme gücü vereceğini belirtti.

Sendikalar da eleştirdikleri tasarıyı "grev hakkına saldırı" olarak nitelendirdi ve yasalaşması halinde hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı.

İş Dünyasından Sorumlu Bakan Yardımcısı Kevin Hollinrake ise önlemlerin “orantılı ve anlamlı” olduğunu söyledi.

Hollinrake, “Grev yapma hakkıyla, İngiliz halkının yaşamını ve geçim kaynaklarını güvende tutmak arasında makul bir denge kumalıyız” dedi.

İşçi Partisi, grevci işçilerin haksız yere işe atılmasını önleyen mevcut korumaların yürürlükte kalması için tasarıya değişiklik teklifi verdi ancak önerge reddedildi.

İktidar Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden Jacob Rees-Mogg da tasarıyı eleştirirken, kötü yazıldığını ve muğlak olduğunu söyledi.

İngiltere'de yarın, aralarında öğretmenler, otobüs şoförler, memurlar ve üniversite çalışanlarının da bulunduğu yüz binlerce kişi çalışma koşulları ve ücret anlaşmazlıkları nedeniyle greve gidecek.

Gelecek hafta da, hemşireler ve ambulans hizmetleri çalışanları iş bırakacak. Bu arada itfaiyecilerin bağlı bulunduğu sendikada yapılan oylamada da greve gidilmesi kararı alındı.

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