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İngiltere'de grev öncesi uyarı: Yüzlerce hasta ölebilir

İngiltere'de uzmanlar, önümüzdeki hafta yapılacak olan doktorlar grevininin doğrudan bir sonucu olarak hastanelerin ameliyatları iptal etmek zorunda kalacağı ve kritik durumdaki hastaların 'kaçınılmaz olarak öleceği' uyarısında bulundu.

Giriş: 05.04.2023 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de grev öncesi uyarı: Yüzlerce hasta ölebilir
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İngiltere'de The Guardian'ın özel haberine göre, grev ile birlikte kalp sorunları olan ve mümkün olan en kısa sürede ameliyat edilmeleri gereken kişiler arasında ölümlerin kaçınılmaz olacak.

Haberde, zaman açısından hassas ameliyatların gecikmesi halinde hastaların zarar görme ya da ölme riskinin normalden çok daha fazla olacağını ve genç doktorların dört günlük iş bırakma eylemi sırasında çok az sağlık görevlisine sahip olacağını da belirtildi.

Londra'daki Royal Brompton ve Harefield gibi sağlık merkezlerinin ilgili birimlerinde, 28 gün içinde ameliyat edilmesi P2 hastalarının, önümüzdeki hafta yapılması gereken 30 ila 40 ameliyatı şimdiden ertelendi.

Royal Brompton ve Harefield hastanelerinin genel müdürü olan kardiyolog Dr. Richard Grocott-Mason, "Vakfımızın temel değerlerinden biri hastalara öncelik vermektir. Bu nedenle bekleme listesindeki yüzlerce hastanın ameliyatlarının ertelenmesinin etkisiyle bazı hastaların kaçınılmaz olarak öleceği konusunda uyarıda bulunmam gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Grocott-Mason "P2'ler için ameliyatı geciktirmenin zararla sonuçlanacağını söylemek abartı olmaz. Bazıları için bu durum hayatlarını değiştirebilir. Diğerleri içinse erken ölüm anlamına gelebilir" dedi.

Başka bir hastanede tıbbi direktör olan kardiyolog Dr. Mark Mason ise "Klişe ama P2 hastaları gerçekten de saatli bir bombanın üzerinde oturuyorlar" dedi.

Geçtiğimiz ay İngiltere'de genç doktorların %35'lik ücret artışı talebiyle başlattıkları ilk üç günlük grev, 175 bin ayakta tedavi randevusu ve ameliyatın iptal edilmesine yol açmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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