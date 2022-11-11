Aslef Genel Sekreteri Mick Whelan, grev nedeniyle yolcuların yaşayacağı rahatsızlıktan ötürü üzüntü duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Enflasyonun artık çift haneli rakamlara ulaşmasıyla Kovid-19 salgını boyunca görev yapan makinistlerin şimdi bu yıl da geçen yılki kadar sıkı ancak daha az bir maaşla çalışması bekleniyor. Bu makinistlerin çoğunun maaşlarında 2019'dan bu yana herhangi bir artış olmadı."