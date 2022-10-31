Reuters

Manş Denizi'ni aşarak İngiltere'ye gelen düzensiz göçmenlerin ilk durağı olan Dover'deki göçmen işlem merkezine dün bir adam patlayıcılarla saldırı düzenledi.

Reuters ajansından bir fotoğrafçıya göre, arabayla yaklaştığı merkeze havaifişeklere takılı benzin dolu patlayıcılar fırlatan adam saldırı sonrası intihar etti.

Saldırganın fırlattığı üç patlayıcıdan birisi hedefe ulaşmadı. İkisi ise küçük çaplı yangın çıkardı.

Polis saldırganın motivasyonunun henüz netleşmediğini belirterek, olayı şu an için terör saldırısı olarak nitelemediklerini kaydetti.

Saldırı, İngiltere hükümetinin düzensiz göçmenlerle ilgili kararlarının yoğun şekilde tartışıldığı bir döneme denk geldi.

Göçmen merkezinde bulunan iki kişi saldırıda hafif yaralandı.

Polis, saldırganın arabasında bir tane daha patlayıcı bulduklarını, bunun tehlike arz etmediğini duyurdu.

Dover'deki merkez saldırı sonrası da açık tutuluyor ancak yaklaşık 700 göçmen soruşturma bitene kadar 24 kilometre mesafedeki Manston'a taşındı.

İçişleri Bakanı Suella Braverman, "üzücü" olarak nitelediği olayla ilgili düzenli olarak güncellemeleri aldığını belirtti.

İngiltere'de hükümetin göçmen politikası uzun süredir tartışılıyor.

Boris Johnson hükümeti, yasa dışı yollarla ülkeye giren sığınmacılardan bazılarını Ruanda'ya gönderme doğrultusundaki kararını Nisan ayında açıklamıştı. O zamandan beri karara hem muhalefetten hem de iktidar partisinin bazı öne çıkan isimlerinden çok sayıda eleştiri geldi.