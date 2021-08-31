Geronimo hukuk mücadelesini kazanamadı

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Sığır tüberkülozu testi iki kez pozitif çıkan Geronimo adlı alpakanın, Gıda, Çevre ve Köy İşleri Bakanlığı (Defra) tarafından ötenazi kararına emredilmişti.

BBC'nin aktardığı haberde, Geronimo'nun götürülmesini önlemek için destekçilerin, Geronimo'nun sahibi Macdonald'ın çiftliğinin etrafında kamp kurduğunu ve Geronimo öldürülmek için götürülürken destekçilerin, polisle konuştuğunu belirtti.

BBC'nin aktarmış oldu haberde, ''Bir kadının su tabancasıyla polisi ıslattığı için kısa süre gözaltına alınıp serbest bırakıldığını'' ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Geronimo adlı alpakanın, sığır tüberkülozu için yapılan pozitif test sonucu nedeniyle, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yönetiminin, hayvanın öldürülmesini emretmesi ülkede Johnson’a yönelik yeni bir isyan dalgasını başlatmıştı. İngiltere’de Downing Sokağı’nda gösteri düzenlenmiş 97,000'den fazla kişi Geronimo adındaki alpakanın kurtarılması için çağrıda bulunan bir dilekçeyi imzalamıştı.

İngiliz bakanlar, Geronimo'nun akıbeti konusunda tartışırken Geronimo'nun infazının gerektiğini söylemişti.

Boris Johnson’ın 80 yaşındaki babası Stanley Johnson da infaz kararına tepki gösterdi. ‘‘The Sun’’ gazetesine verdiği demeçte hayvanın infazının/ öldürülmesinin önlenebileceğini umduğunu söyledi. Sahibinin, buna karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Geronimo adlı alpakanın sahibi Veteriner Hemşire Macdonald, Yeni Zelanda'dan getirildiğinde alpakanın negatif olduğunu ve Geronimo'yu kurtarmak için başarısız bir mahkeme savaşına binlerce sterlin harcadığını aktarmıştı.

Tarım Bakanı George Eustice, ''Geronimo'nun kaderi üzücü olsa da sığır tüberkülozu için pozitif test edilen hayvanların infazını gerektiren kuralların açık olduğunu'' ifade etmişti.

Birleşik Krallık’tan parlamento üyesi olan Kwasi Kwarteng, Sky’a verdiği demeçte, "Açıkçası zor çünkü bir hayvanın hikâyesine duygusal olarak yatırım yapan birçok insan var ancak bir politika var ve politikanın durdurulmaması için bir neden var." açıklamasında bulunmuştu. Ancak açıklamalar sonrası ülkede tepkiler daha da büyüdü.

Twitter'da da tepkiler çığ gibi büyürken #savegeronimo etiketiyle hashtag açıldı. İngiliz doğa bilimcisi ve televizyon sunucusu olan Chris Packham da ötenazi olarak tanımladığı karara tepki göstererek testin doğruluğunu sorgulamıştı.