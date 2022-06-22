Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Dünya

İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

İngiltere'de gıda, enerji ve benzin fiyatlarındaki artış 40 yılın zirvesinde. Nisan ayında yüzde 9 olan enflasyon Mayıs'ta, en son 1982 Mart'ında görülen seviyeye çıkarak 9,1'e yükseldi.

22.06.2022 - 14:41 | Güncelleme: ABONE OL
- Getty Images

İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9,1'le son 40 yılın en yüksek düzeyine yükseldi. İngiltere Merkez Bankası enflasyonun bu yıl yüzde 11'i aşacağını öngördü.

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu (ONS), ülkede Mayıs ayında en çok ekmek, yulaf ezmesi ve et fiyatlarının arttığını açıkladı.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, ham madde fiyatlarının rekor seviyede arttığını söyledi.

Ukrayna'daki savaş, Rusya ve Ukrayna'dan tahıl tedarikini kısıtlıyor. Ukrayna aynı zamanda en büyük ayçiçek yağı üreticilerinden.

- BBC

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, hükümetin enflasyonu düşürmek için elinden geleni yaptığını, tüm araçları kullandığını söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin maliye sözcüsü Rachel Reeves ise ülkenin "yara bandından çok, daha sağlam ve güvenli ekonomiye" ihtiyacı olduğunu" söyledi.

Reeves, "Enflasyonun hızla artması aile bütçelerini uçuruma itiyor. Son 10 yılda ekonomi kötü yönetildi, insanların yaşam standartları düştü" dedi.

İngiltere Merkez Bankası geçen hafta politika faizini yüzde 1'den 1,25'e yükseltmişti.

Merkez Bankası'nın arka arkaya beşinci kez faiz artırmasıyla İngiltere'de politika faizi son 13 yılın en yüksek düzeyine çıkmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
20'lik diş ağrısı belirtileri
20'lik diş ağrısı belirtileri
Akciğer kanseri belirtileri
Akciğer kanseri belirtileri
Akciğer kanseri son evre ölüm belirtileri
Akciğer kanseri son evre ölüm belirtileri
Alkol koması belirtileri
Alkol koması belirtileri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.