İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay yıllık bazda yüzde 7 artış kaydetti.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamaya göre, TÜFE'nin martta yüzde 7 artmasıyla ülkede enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı. TÜFE, şubatta yüzde 6,2 artmıştı.
Uzmanlar, İngiltere'de enerji faturalarındaki üst limitin 1 Nisan'da artırılması nedeniyle gelecek dönemde enflasyonun daha da yükselmesinin beklendiğini kaydetti.
İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem tarafından 6 aylık aralıklarla yapılan değerlendirme sonucu enerji şirketlerinin tüketicilerin faturalarına yansıtabileceği üst fiyat limitinin yıllık toplamı 1 Nisan itibarıyla 1.277 sterlinden 1.971 sterline yükseltilmişti.
Uzmanlar, artan enerji maliyetlerinin yansıtılmasıyla tüketicilerin faturalarında uygulanabilecek üst limitin, Ekim 2022'de bir kez daha artırılarak yıllık toplam 2 bin 600 sterline kadar yükseltilebileceğini belirtiyor.
Ülkede, ortalama bir maliyetle değerlendirmesi yapılan konutlarda kiracıların her ay ödemek zorunda olduğu belediye vergilerinde ise yüzde 2,4 ila 3,7 arasında artış yapılmıştı. Son artışlarla yıllık ortalama belediye vergisi başkent Londra'da 1.966 sterlin, Shire bölgesinde de 2 bin 41 sterline çıkmıştı.
Birleşik Krallık'ın parçaları olan İngiltere ve Galler bölgesinde su faturaları ortalama yüzde 1,7 artışla yıllık 418 sterline yükseltilmişti.
Ülkede araçların yakıt ve karbon emisyonu oranlarına göre belirlenen yıllık araç vergisi de "E bandında" değerlendirilen ortalama bir araç için yıllık 155 sterlinden 165 sterline çıkarılmıştı.
ISINMA VE GIDA GİDERLERİNDE KEMER SIKILIYOR
ONS, İngiltere'de Kasım 2021 ila Mart 2022 arasında artan hayat pahalılığının yetişkinler üzerindeki etkilerine ilişkin 13 bin kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarını geçen hafta yayımlamıştı.
Ankete ilişkin yapılan açıklamada, ankete katılanların yüzde 62'sinin geçen yılın kasım ayından bu yana artan hayat pahalılığını hissettiği, bu yılın mart ayına gelindiğinde ise bu oranın yüzde 83'e kadar yükseldiği belirtilmişti.
Ülkede artan fiyatlar nedeniyle hanehalkının haftalık harcama ve faturalarının yükseldiği bildirilen açıklamada, ankete katılanların yüzde 34'ünün doğal gaz ve elektrik kullanımlarını azalttığı, yüzde 31'inin ise gıda giderlerini kısmaya başladığı kaydedilmişti.
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