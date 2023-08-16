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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İngiltere'de enflasyon 1,5 yılın en düşük seviyesinde - İş-Yaşam Haberleri

        İngiltere'de enflasyon 1,5 yılın en düşük seviyesinde

        İngiltere'de yıllık enflasyon Temmuz ayında Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 09:40
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        İngiltere'de enflasyon düştü
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        Ülkede Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 6,8 olarak kaydedildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 6,7 olması yönündeydi. Böylece manşet enflasyon verisi altı ay içinde beşinci kez tahminleri aştı.

        Aynı dönemde aylık bazda ise negatif enflasyon görüldü. Temmuz'da tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 düştü. Bu veriye ilişkin beklenti ise yüzde 0,5 düşüş olarak belirlenmişti.

        Fiyatlarda özellikle ulaştırma grubundaki yükselişin etkisi öne çıktı.

        Çekirdek enflasyon tarafında ise yatay seyir dikkat çekti. Enerji ve gıda hariç tüketici fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 6,9 arttı. Haziran ayında da yıllık çekirdek enflasyon bu seviyedeydi. Bloomberg anketinde çekirdek enflasyon beklentisi ise yüzde 6,8 olmuştu.

        İngiltere Merkez Bankası son toplantısında politika faizini yüzde 5,25 ile 15 yılın zirvesine çıkarmıştı.

        Karar metninde faiz patikasına ilişkin yönlendirme büyük ölçüde önceki metinlerdeki haliyle korunurken fiyat baskılarının daha kalıcı olması durumunda para politikasında daha fazla sıkılaşmaya gerek olabileceği belirtilmişti.

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