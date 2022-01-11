İngiltere'de enerji tasarrufu için evcil hayvanlara sarılmayı öneren enerji firması özür diledi

İngiltere'de müşterilerine üşümemek için evcil hayvanlarına sarılmaları ya da yulaf lapası yemeleri gibi tavsiyelerde bulunan enerji firması özür diledi.

Ülkenin en büyük enerji tedarikçilerinden biri olan Ovo Energy'nin sahibi olduğu SSE firması, müşterilerine enerji tasarrufu için bir blog linki göndermişti.

Ovo Energy, böyle öneriler içeren linkin gönderilmiş olmasından "utandığını" ve müşterilere "daha anlamlı bilgiler sunmak için" blogun güncelleneceğini bildirdi. Blog, SSE firmasının web sitesinden kaldırıldı.

Ovo Energy 2020 yılında SSE firmasını satın almıştı ancak iki marka hala ayrı faaliyet gösteriyor.

Ovo Energy BBC'ye yaptığı açıklamada, blogun içeriğinin yararlı olmadığını kabul ederek "Utandık ve içtenlikle özür diliyoruz" ifadesini kullandı.

Şirket, "Bu yıl birçok müşterimiz için durumun ne kadar zor olduğunu anlıyoruz" dedi.

İngiltere'de son aylarda enerji fiyatlarında büyük artış görülüyor.

Bunun nedenlerinden biri, enerji firmalarının toptan doğal gaz fiyatlarındaki artışı müşterilere yansıtmaya başlaması.

Asya'da petrol ve gaz fiyatlarının artması, pandemi sonrası tekrar açılan ülkelerdeki talep ve geçen yaz rüzgar enerjisinden yeteri kadar yararlanılamaması fiyat artışına neden olmuştu.

İngiltere'de enerji sektörünü temsil eden Energy UK sendikası, Şubat ayında tavan fiyat belirlendikten sonra fiyatlarda beklenen artışın Nisan ayında yüzde 50'ye kadar çıkabileceğini, ortalama hane halkının yıllık enerji faturasının 700 sterlin (yaklaşık 13 bin TL) artabileceğini bildiriyor.

İngiltere'de enflasyon da son 10 yılın en yüksek düzeyinde ve ülkede bir hayat pahalılığı krizi yaşanabileceği yolunda uyarılar yapılıyor.

Tepki toplayan tasarruf önerileri

Böyle bir ortamda SSE web sitesindeki blogda yapılan öneriler tepki topladı.

Bu öneriler arasında kalın giyinmek ve "evi temizleyerek ya da çocuklarla hulahup (çember çevirme) yarışması yaparak ya da zıplayarak" sürekli hareket halinde olmak da bulunuyordu.

Isı kaybını önlemek için SSE, hava güneşliylen perdeleri açmak, yemek pişirdikten sonra fırın kapağını açık bırakmak, evcil hayvanlara ya da sevdiklerine sarılmak gibi tavsiyelerde bulunmuştu.

Şirketin tasarruf önerileri, parlamentoda çalışma hayatıyla ilgili bir komiteye başkanlık eden İşçi Partili Darren Jones tarafından eleştirilmişti.

Jones, "birçok ailenin güçlük yaşadığı böyle bir dönemde ısıtmayı açmak yerine kazak giymeyi önermek, çok çirkin" demişti.