İngiltere'de endişe veren açıklama!

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.
Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu belirterek, virüsün yayılışını durdurmak için evden çıkılmaması uyarısında bulunmuştu.
İngiltere'nin başkenti Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, yaptığı açıklamada salgının endişe verici bir seviyeye yükseldiğini belirtti. Khan açıklamasında "COVID-19, Londra hastanelerini yetersizlikle tehdit ediyor. Durum derinden endişe verici. Bunu tersine çevirecek ve evde kalarak hayatlar kurtaracak gücümüz var. Bunu yapmak, insanların bu ölümcül hastalığa yakalanmasını önleyecektir" dedi.
Khan, hastanelerde hali hazırda 7 binden fazla kişinin koronavirüs tedavisi gördüğünü ve bu rakamın ilk dalganın yaşandığı geçen Nisan ayından yaklaşık 2 bin kişi daha fazla olduğunu ifade etti.
CAN KAYBI 80 BİNİ AŞTI
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1035 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 80 bini aştı.
İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 59 bin 937 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 17 bin 409'a yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 1035 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 80 bin 868'e ulaştığı İngiltere, İtalya'yı geçerek Avrupa'da en çok can kaybının görüldüğü ülke oldu.
Bir günde 619 bin 941 test yapıldı, böylelikle toplam test sayısı mükerrerler dahil 56 milyon 3 bin 851 oldu.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 32 bin 294 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 929'u yoğun bakımda bulunuyor.
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