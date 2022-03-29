İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken Başbakanlık'ta düzenlenen partilerle ilgili olarak 20 kişiye para cezası kesilecek
İngiltere'de pandemi dolayısıyla uygulanan kapanma önlemlerine rağmen başbakanlıkta partiler düzenlenmesi büyük tepki çekmişti. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma sonucunda ilk aşamada 20 kişiye para cezası kesileceği açıklandı.
İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken Başbakanlık'ta düzenlenen partilerle ilgili olarak ilk aşamada 20 kişiye para cezası kesilecek.
Ancak bu kişiler arasında Başbakan Boris Johnson'un bulunup bulunmadığı henüz belli değil.
Polis yetkilileri, ceza kesilenlerin kimliklerini ve para cezalarının hangi etkinliklerle ilgili olduğunu açıklamayacak.
Ancak Başbakanlık, Johnson'un ceza alması halinde bunu açıklayacağını bildirdi.
Ceza bildirimleri, para cezalarından sorumlu olan ACRO Adli Sicil Dairesi'ne iletilecek.
Ceza verilenlerin parayı ödemek veya itiraz etmek için 28 gün süresi var.
İtiraz yoluna giderlerse, polis konuyu tekrar gözden geçirecek ve cezayı geri çekmek ya da konuyu mahkemeye götürmek arasında bir tercih yapacak.
Londra Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili soruşturmanın hızlı ilerlemesi için elinden geleni yaptığını bildirdi.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı konular hakkındaki değerlendirmelerin tamamlandığı, ancak soruşturulacak daha bir çok konu olduğu vurgulandı ve ACRO'ya yapılacak ceza bildirimlerinin sayısının artabileceği belirtildi.
En az üçüne Johnson'ın da katıldığı 12 etkinlik soruşturuluyor
Polis, koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edilmiş olabileceği 12 ayrı etkinliği soruşturuyor.
Bunlardan en az üçüne Başbakan Boris Johnson'un da katıldığı biliniyor.
Soruşturma çerçevesinde, katılımcıları belirlemek için 100'den fazla kişiye anket gönderildi.
Kısıtlamalar sürerken yapılan partiler, kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuş ve kendi partisinden bazı milletvekilleri Johnson'a istifa çağrısında bulunmuştu.
Ancak bu milletvekillerinin bir kısmı Ukrayna'da savaş çıktıktan sonra bu taleplerini geri çekti.
Diğerleri ise atacakları adımları belirlemek için polis soruşturmasının tamamlanmasını bekleyeceklerini bildirdiler.
Başbakan Johnson daha önceki açıklamalarında kurallara uyulduğunda ısrar etmişti.
Johnson, 2020'nin Mayıs ayında Başbakanlık konutu bahçesindeki içkili partiye katıldığı için özür diledi, ancak bunun bir çalışma etkinliği olduğuna inandığını söyledi.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin genel başkan yardımcısı Angela Rayner, "İki ay polisi meşgul eden 12 parti soruşturulduktan ve yüzden fazla kişi sorgulandıktan sonra Başbakanlığın yasaları ihlal etmekten suçlu olduğu ortaya çıktı" dedi.
Rayner, "İngiliz halkına aylarca yalan söyleyen Johnson istifa etmeli" diye konuştu.
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İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken Başbakanlık'ta düzenlenen partilerle ilgili olarak 20 kişiye para cezası kesilecek/ingiltere-de-covid-kisitlamalari-surerken-basbakanlik-ta-duzenlenen-partilerle-ilgili-olarak-20-kisi-3391256
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