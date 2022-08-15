İngiltere'de bu yıl geçen yıldan 500 fazla orman yangını çıktı

Ulusal İtfaiye Şefleri Konseyi Başkanı Mark Hardingham, 2021'de toplam 247 orman yangını yaşanırken bu yıl ise bugüne kadar 745 orman yangını kaydedildiğini belirtti.
Hardingham, bu artışın yüzde 200'den fazla olduğuna dikkati çekerek ülke genelinde artan sıcaklıkların, "orman yangınları için mükemmel şartlar"ı oluşturduğunu söyledi.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının (UKHSA) aşırı sıcaklar için uyarı yayınlamasının ardından, geçen hafta 150 orman yangını çıkmıştı.
İNGİLTERE'DE PEK ÇOK BÖLGEDE ARTIK "KURAKLIK" VAR
İngiliz hükümeti, 12 Ağustos'ta İngiltere'nin güney, orta ve doğu bölgelerinde resmen kuraklık ilan edildiğini duyurmuştu.
Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son 50 yılın en kurak yazının yaşanması nedeniyle İngiltere’nin yarısından fazlasının kuraklık statüsüne alınmasına karar verildiği bildirilmişti.
Açıklamada, İngiltere’nin 14 bölgesinden 8'inde kuraklık yaşandığı; bu bölgelerin Devon ve Cornwall, Solent ve Güney Downs, Kent ve Güney Londra, Herts and Kuzey Londra, Doğu Anglia, Thames, Lincolnshire and Northamptonshire, Batı Midlands olduğu ifade edilmişti.
"HORTUM YASAĞI" GENİŞLİYOR
Su dağıtım şirketi Yorkshire Water 13 Ağustos'ta, hortum yasağı olarak bilinen suyun kısıtlı kullanımının uygulanmasına 26 Ağustos’tan itibaren başlanacağını bildirmişti.
İngiltere'nin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, 4 Ağustos'ta müşterilerini yağış eksikliği nedeniyle gelecek haftalarda Londra'da "hortum yasağını" (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulamak zorunda kalabilecekleri konusunda uyarmıştı.
İngiltere'de içme suyu sağlayan bir diğer tedarikçi South East Water da Kent ve Sussex'teki müşterileri için 12 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek "hortum" ve "sulama" yasağını açıklayan ikinci tedarikçi olmuştu.
Thames Water, kuraklık nedeniyle talebin 25 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını açıklamıştı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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