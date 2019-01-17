İngiltere'de Brexit krizi: Parlamento'da hükümet için güven oylaması yapılacak

17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Parlamentosu bu günlerde üst üste tarihi oylamalara sahne oluyor.
Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını dün akşam reddeden Parlamento'da bugün de İngiliz hükümeti için güven oylaması yapılacak. Oylamanın TSİ 22:00'de yapılması bekleniyor.
İngiltere'de hükümet güvenoyu alamazsa ve 14 gün içinde Parlamento'dan güvenoyu alabilecek bir hükümet kurulamazsa, erken seçime gidilecek.
İngiltere hükümeti ile AB arasında varılan Brexit anlaşması, Parlamento'da 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.
Hükümet ile ilgili güven oylaması ise ana muhalafetteki İşçi Partisi'nin verdiği önerge sonrası yapılacak.
İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, May'in Brexit sürecini yönetemediğini vurguluyor ve erken seçime gidilmesini istiyor.
May'in azınlık hükümetine dışardan destek veren Kuzey İrlanda'nın muhafazakar Demokratik Birlik Partisi yetkilileri ise hükümete güvenoyu vereceklerini söyledi.
Ancak oylama May için kolay geçmeyebilir.
Başbakan May'in lideri olduğu Muhafazakar Parti'de Brexit anlaşmasına karşı çıkan muhalif milletvekillerinin bu akşam düzenlenecek oylamada ise May'e destek vermesi bekleniyor.
Theresa May, Parlamento'dan güvenoyu alması halinde, haftaya milletvekillerinin önüne alternatif bir planla geleceğini söyledi.
Anlaşmanın reddedilmesinin ardından "Parlamento sözünü söyledi ve şimdi hükümet dinleyecek" diyen May, Perşembe günü bazı milletvekilleriyle görüşeceğini ve partiler arası bir diyalog kurulmasını istediğini belirtti.
May'in bugüne kadar Brexit ile ilgili olarak belirlediği "kırmızın çizgilerinden" bu görüşmeler sırasında vazgeçebileceği belirtiliyorr. Ancak bunun kabinesinde istifalara yol açabileceğini söyleyenler de var.
Hükümet güvenoyu almazsa ve 14 gün içinde hükümet kurulmazsa, İngiltere'de en erken 25 iş günü sonra seçime gidilebiliyor.
İngiltere'de normal şartlarda genel seçim 2022 yılında yapılacak.
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