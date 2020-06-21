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BBC'nin haberinde ise saldırının, gösterinin düzenlendiği alanda gerçekleştiği bildirildi.

Reading Belediye Meclisi Üyesi Jason Brock, Twitter hesabından, "Lütfen kasaba merkezinden uzak durun, polis ciddi bir olayla ilgileniyor." açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada yayımlanan videoda polis ve sağlık görevlilerinin en az 3 kişiye müdahale ettiği ve yerde kan olduğu görülüyor.

Olayda daha fazla kişinin bıçaklanmış olabileceği de değerlendiriliyor.