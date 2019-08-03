İngiltere'de bir baraj duvarının çökme riski nedeniyle bölge sakinleri tahliye edildi

03 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'nin Derbyshire bölgesindeki Whaley Bridge kasabasında bir baraj duvarının kısmen çökmesi üzerine bölge sakinleri tahliye edildi. Kurtarma ekipleri onarım ve su boşaltma çalışmalarını hızlandırdı.
Yetkililer 24 saattir devam eden yoğun çalışmalara rağmen baraj duvarının çökme tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.
300 milyon galon (1,4 milyar litre) su tutan barajın bulunduğu Whaley Bridge kasabasında su baskını tehlikesine maruz kalabilecek 1500 kişi tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri saatte 4,2 milyon litre su boşaltmasına rağmen, su seviyesinde yarım metre düşüş kaydedildiği açıklandı.
Yeni ekiplerin yanı sıra, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne mensup bir helikopter de çöken duvara 400 tonluk bir takviye indirmek amacıyla bölgeye sevk edildi.
Bölgede son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle barajda fazla su birikmiş ve duvarın bir kısmı Perşembe günü çökmüştü.
19. yüzyılda inşa edilen baraj duvarının yapımında kil ve çamur kullanılmış olmasının tehlikeyi artırdığı belirtiliyor.
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