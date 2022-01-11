İngiltere'de belirti göstermeyen Covid hastalarına PCR testi yapılmayacak

İngiltere'de hızlı antijen testiyle Covid teşhisi konulanların, hastalığı belirtisiz geçiriyorlarsa bu teşhisi doğrulamak için PCR testi yaptırma zorunluluğu kalktı.
Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Kurumu'ndan (UKHSA) yapılan açıklamada, değişikliğin hastalığı yaygınlığı ve hızlı testlerin doğruluğundan kaynaklandığı belirtildi.
Omicron varyantı vakalarındaki artış yüzünden, hızlı antijen testleri pozitif çıkanların teyit için PCR testi alabilmesi zorlaşmıştı.
İngiltere'de günde 800 binden fazla test yapma kapasitesi bulunuyor ve Aralık ayında bu kapasite sınırlarına yaklaşmıştı.
Hükümetin verilerine göre 23 Aralık'ta 622.948 PCR testi yapılırken, 28 Aralık'ta 630,768 test yapıldı.
Test talebi 2022'nin ilk haftasında daha da büyüdü ve 6 Ocak'ta 698.502, 9 Ocak Pazar da 613,696 kişi PCR yaptırdı.
Değişiklikle, belirti gösterenler ile düzenli olarak test olmak zorunda kalan sağlık, ulaştırma ve diğer alanlardaki çalışanların teste erişiminin kolaylaşması umuluyor.
Üç belirtiden biri varsa PCR
Başlıca üç Covid belirtisinden birini, yüksek ateş, yeni, inatçı bir öksürük, tat ve koku kaybı görülenlerin yine bir PCR testi yaptırmaları istendi.
Pazartesi günü, gıda işleme, ulaştırma ve sınır güvenliği gibi alanlardaki 100 bin kritik çalışanın günlük testten geçirilmesi uygulaması da başladı.
Birleşik Krallık'ta vaka sayısı geçen Salı günü 218 bin 724'e ulaşmış, ancak daha sonra Pazartesi günü 142 bin 224 yeni enfeksiyon görülmüştü.
UKHSA kararı açıkladığı duyurusunda, hızlı antijen testlerinin "en yüksek viral yüke sahip en bulaştırıcı insanların tespitinde yüzde 80 etkin olduğu" belirtildi.
Her 10 bin hızlı antijen testinde sadece üç yanlış pozitif sonuç alındığı da vurgulandı.
Daha önce virüsün yaygın olduğu Ocak-Mart 2021 döneminde de bu gereklilik askıya alınmıştı.
Hızlı antijen testi pozitif çıkanlar, ancak belirti göstermeyenler yine de 10 güne kadar karantinada kalmak zorunda.
Ancak 24 saat arayla altıncı ve yedinci günde iki negatif testle karantinadan çıkılabiliyor.
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İngiltere'de belirti göstermeyen Covid hastalarına PCR testi yapılmayacak/ingiltere-de-belirti-gostermeyen-covid-hastalarina-pcr-testi-yapilmayacak-3310593
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