İngiltere'de parti krizleri ve Başbakan Boris Johnson'a istifa çağrıları devam ediyor.

2020'de kısıtlama dönemindeki gizli noel partisinin ardından İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze gününden 1 gün önce konutta düzenlenen iki parti düzenlendiği iddiaları İngiliz basını kadar dünya basınında da çok konuşulmuştu.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının sürdüğü 16 Nisan 2021'de, Başbakanlık'ta iki veda partisi düzenlendiğini bunlardan bir gün sonra da Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreninin yapıldığını açıklamıştı. Gazeteye göre veda partileri, The Sun gazetesine editör yardımcısı olduğu için görevden ayrılan, Başbakan Boris Johnson'ın iletişim direktörü James Slack ve Johnson'ın fotoğrafçılarından biri için düzenlenmişti. Başbakan Johnson'ın ise bu partilere katılmadığı ve hafta sonunu Chequers'teki çiftlik evinde geçirdiği belirtilmişti.

Noel partisi gündemdeyken kraliyet cenazesi öncesinde partiler yapılması herkesin tepkisine yol açmıştı.,

Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kraliçe'nin tek başına oturarak eşinin yasını tutması, karantina döneminin en çok akıllarda kalan görüntüsüydü. 2. Elizabeth bunu Kraliçe olduğu için yapmadı. O da diğer herkes gibi insandı, birçok kişi gibi yas tutuyordu. Kraliçe yas tutarken, Başbakanlık'ta parti vardı" diyerek Johnson'a istifa çağrısını yinelemişti.

Bugün ise yaşanan olayla ilgili bir açıklama yapıldı. Boris Johnson'ın sözcüsünün yaptığı açıklamada "Bunun ulusal yas zamanında gerçekleşmesi çok üzücü ve Downing Street konu ile ilgili olarak saraydan özür diledi" denildi.

PRENS PHILIP'İN CENAZESİ

9 Nisan 2021'de 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip’in cenaze töreni COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı gerçekleştirilmiş ve sadece birinci dereceden yakınların yer aldığı 30 kişi katılmıştı.