İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bürokrasinin tüm kademelerine gönderdiği mektupta, memurlardan, anlaşmasız Brexit'e yönelik hazırlıklara hız vermelerini talep etti.

"Anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı hızlı ve acil hazırlık birinci önceliğim olacak." ifadesini kullanan Johnson, bunun bürokrasinin de birinci önceliği olacağını belirtti.

Johnson, İngiliz halkı ve iş çevrelerinin de anlaşmasız Brexit'e ilişkin uygulanacak eylem planına dair bilgilendirilmesinin zaruri olacağını kaydetti.

Kendisinin AB'den bir anlaşmayla ayrılmayı tercih edeceğini belirten Johnson, mektubunda, bunun gerçekleşmeyebileceğini de kabul ettiğini aktardı.

Öte yandan İngiliz basınında yer alan ve başbakanlık kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, başbakanlık ofisi "10 Numara"daki memurlar ile bakan danışmanlarının yaz tatili izinleri de anlaşmasız Brexit hazırlıkları kapsamında iptal edildi.

JOHNSON'I DEVİRME PLANLARI

Öte yandan Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti içindeki AB üyeliği yanlısı milletvekilleriyle muhalefet partileri anlaşmasız Brexit'in önlenmesi için iş birliğine hazırlanıyor.

Bu amaçla, parlamentonun yaz tatilinden döneceği eylül ayında Johnson hükümeti için güvensizlik oylamasına gidilebileceği belirtiliyor.

Johnson'ın güvensizlik oylamasını kaybetmesi durumunda istifa etmeyi reddedebileceği ifade ediliyor.

Johnson'ın istifa etmek yerine, Brexit tarihinden sonraki bir tarih için erken seçim kararı alarak ülkeyi AB'den fiili durum yaratarak ayırmayı planladığı iddiası da gündemde.

Johnson'ın istifayı reddetmesi halinde İskoçya'da tatil yapan Kraliçe 2. Elizabeth'in tatilini yarıda keserek oluşabilecek bir anayasal krizi çözmek için Londra'ya dönmek zorunda kalacağı da yaygın iddialar arasında yer alıyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in Kraliçe'den bir ulusal birlik hükümeti kurmak için yetki isteyebileceği ve erken seçime veya yeni bir referanduma imkan tanıyacak şekilde Brexit'i bir kez daha erteleme yoluna gidebileceği iddia ediliyor.

Ancak Brexit'in ertelenmesi için AB üyesi 27 ülkenin onayı da gerekli olacak.

ARA SEÇİM YENİLGİSİ

İngiltere'de Muhafazakar Partinin kontrolündeki bölgede geçen hafta tek milletvekilliği için yapılan ara seçimi Liberal Demokrat Partinin kazanmasıyla Başbakan Johnson'ın parlamentoda eli zayıflamıştı.

Ara seçimde alınan sonuçla Johnson'ın parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki desteği, kendisine dışarıdan destek veren Demokratik Birlik Partisinin (DUP) milletvekilleri dahil 320'ye gerilemişti. Johnson'ın karşısındaki muhalefet blokunun ise 319 milletvekili bulunuyor.

Johnson'ın önceki hafta Başbakanlık görevini devraldığı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Milletvekilleri 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i de yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranı ile AB'den ayrılma kararı almıştı.

Muhafazakar Parti 2017'de kendi kararıyla gittiği erken genel seçimde Avam Kamarasındaki çoğunluğunu kaybetmiş, DUP'un dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.