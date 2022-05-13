İngiltere'de Johnson, memur sayısını azaltacak mı?

Daily Mail'in haberine göre yaşam maliyeti baskısının azaltılması, finansal baskıdaki ailelerin desteklenmesini isteyen İngiltere Başbakanı Johnson, bakanlardan memur sayısının azaltılmasına yönelik planlarını bir ay içinde hazırlayıp paylaşmalarını istedi.

İddiaya göre memur sayısının 91 bin azaltılması yılda 3,5 milyar sterlin tasarruf sağlayacak.

Konuya ilişkin Johnson'dan yeni bir açıklama ise gelmedi.