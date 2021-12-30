Boris Johnson'ı panikleten soru

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gizli Noel partisinden sonra bir kez daha zor durumda.

Noel'den bu yana ilk resmi etkinliğine katılan ve ortalıkta görülmeyen Boris Johnson'a bir gazeteci bu durumu sorması ve "10 gündür neredeydiniz?" sorusunu sordu. Johnson kısa duraklama sonrası hafif sinirlenerek "Ülkedeydim" yanıtını verdi ve başka bir açıklamada bulunmadı.

Ancak Johnson'ın verdiği tepkiler İngiltere'de daha fazla soru işaretlerine yol açtı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı da Johnson'ın tepkilerine anlam veremedi.

Geçen yıl ülkede kısıtlama varken, ekibi ile birlikte gizli Noel partilerinde yer aldığının ortaya çıkması sonrasında Johnson ülkede Omicron kaynaklı rekorlar kırılmasına rağmen önlem alınmayacağını duyurmuştu. Ülkede son 24 saatte 183 bin 37 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı ise 12 milyon 559 bin 926'ya yükseldi.