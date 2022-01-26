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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'deki sokağa çıkma yasağı döneminde bir dizi partiye katıldığı ve kendi açıkladığı koronavirüs kurallarını ihlal ettiğine dair haberler üzerine bir süredir istifa çağrılarıyla karşı karşıya.

Ülke basını, ABD Başkanı Richard Nixon'ın istifası ile sonuçlanan Watergate skandalına gönderme yaparak krize "party gate" adını verirken son olarak Johnson'ın, 2020'deki ilk karantina sırasında COVID-19 kısıtlamalarına aykırı olmasına rağmen bir doğum günü partisi yaptığı iddia edilmişti.

Son olayla beraber, Başbakanlıkta kısıtlamaların ihlal edildiği öne sürülen parti veya etkinliklerin sayısı 17'ye çıkmıştı.

Johnson bugün Avam Kamarası'nda milletvekilerinin konu ile ilgili sorularını yanıtladı. İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Johnson'ı partileri gizlemek ve parlamentoyu yanıltmakla suçlarken tekrar istifaya davet etti.

Johnson, Starmer ve diğer vekillerin istifa çağrılarına bir kez daha yanıt verdi. Johnson istifa etmeyi düşünüp düşünmediğine dair doğrudan bir soruya "Hayır" yanıtını verdi.

Johnson tepkiler arasında "Çeşitli sebeplerden ötürü pek çok kişi benim yollarından çekilmemi isteyebilir. Zor kararlar aldık ancak biz, özellikle de ben, işime devam ediyorum ve edeceğim" ifadelerini kullandı.